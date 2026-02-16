الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يزور روضة الغدير في الجزيرة الحمراء

ولي عهد رأس الخيمة يزور روضة الغدير في الجزيرة الحمراء
17 فبراير 2026 00:08

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، روضة الغدير في منطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة والتقى عدداً من الأطفال داخل فصولهم الدراسية، واطلع على سير العملية التعليمية والبرامج التربوية المقدمة لهم.

وتفقد سموه عدداً من الصفوف والأنشطة التعليمية، واستمع إلى شرح الكادر التربوي حول المناهج المعتمدة وأساليب التعليم الحديثة التي تركز على تنمية مهارات الأطفال المعرفية والسلوكية، وتعزيز قدراتهم الإبداعية ضمن بيئة تعليمية محفزة وآمنة، تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في جعل التعليم أولوية وطنية، انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على الاستثمار في الإنسان وتمكين الأجيال القادمة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أن دعم التعليم، لا سيما في مراحله المبكرة، يمثل أولوية أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، مشيداً بجهود الكوادر التعليمية والإدارية في توفير منظومة تعليمية متكاملة تعزز القيم الوطنية وتنمي روح الابتكار لدى الطلبة.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الأطفال واطلاعه على مستوى تفاعلهم داخل البيئة التعليمية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

المصدر: وام
ولي عهد رأس الخيمة
رأس الخيمة
الجزيرة الحمراء
الغدير
