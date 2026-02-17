الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تستكمل خططها لاستقبال شهر رمضان

شرطة رأس الخيمة تستكمل خططها لاستقبال شهر رمضان
17 فبراير 2026 15:06

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خطتها الأمنية لاستقبال شهر رمضان المُبارك.

ركزت الخطة على رفع الجاهزية الميدانية، وتكثيف الدوريات الأمنية والمرورية لتأمين أماكن العبادة والأسواق، وتنظيم الحركة المرورية خاصة خلال ساعات الذروة، ومكافحة الظواهر السلبية مؤكدةً ضبط كل من تسوّل له نفسه محاولة التسوّل أو الكسب غير المشروع.

تشمل الخطة إطلاق حملات وبرامج توعوية أمنية أخرى لتوعية الجمهور، سعيا نحو تعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع من خلال إسعاد أفراد المجتمع عبر تقديم أجود الخدمات الشرطية والأمنية والتصدّي للظواهر والسلوكيات غير الإيجابية، خلال الشهر الفضيل، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية وإسعاد المجتمع وصولًا للتنمية والاستدامة.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 738 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات المركزية والفِرق الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتلقي الاستفسارات والاستجابة الفورية لخدمة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، عن طريق الاتصال برقم الطوارئ (999) للحالات الطارئة القصوى، أو الرقم (901) للاستفسارات وطلب تقديم الخدمات؛ لضمان أجواء رمضانية آمنة ومستقرة.

من جانبها، تطلق إدارة الإعلام والعلاقات العامة -عبر منصاتها وقنواتها الإعلامية، خلال الشهر الفضيل- العديد من البرامج التوعوية الثقافية والأمنية، من خلال تغطية فعاليات المجالس المجتمعية الرمضانية في الأحياء السكنية تحت مظلة وزارة الداخلية، فضلاً عن تغطية منافسات بطولة الشرطة الرمضانية.
وتعمل الإدارة بالتعاون مع أفرع المرور والدوريات بمراكز الشرطة الشاملة على نشر التوعية المرورية بين مستخدمي الطرق والسائقين في مناطق الاختصاص، وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوقت الإفطار بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت شرطة رأس الخيمة جميع أفراد المجتمع إلى تجنب التعامل مع الألعاب النارية والاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل دون تعكير صفو الأجواء الإيمانية، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

المصدر: وام
رمضان
شهر رمضان
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©