36 ألفاً في 3 دول استفادوا من برامج «خالد بن سلطان الإنسانية» خلال 2025

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» نتائج برامجها الإنسانية لعام 2025، الذي شهد توسّعاً في حضورها الدولي، وتركيزاً على تعزيز منظومات حماية الطفل والتصدي لمخاطر الاستغلال والعنف والأذى، التي تطال الأطفال حول العالم.

وأطلقت المؤسسة 4 مشاريع في المغرب والمكسيك وزنجبار خلال عام 2025، استهدفت أكثر من 36 ألف شخص، وقدمت خدمات حماية الأطفال والمناصرة المجتمعية وبناء القدرات على مستوى المؤسسات، وذلك بالتعاون مع 4 منظمات غير حكومية دولية ذات حضور ميداني مباشر، شملت: بلان إنترناشيونال - المكسيك، وجمعية بيتي، ومؤسسة أمان لحماية الطفولة، ومنظمة أنقذوا الأطفال.

وتسترشد «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» بالإرث الإنساني للمغفور له، بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وتعمل تحت رئاسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وفق نهج مؤسسي يُركّز على الحلول الوقائية طويلة الأمد لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الأطفال ومجتمعاتهم.

وفي إطار حرصها على ترسيخ الأثر المجتمعي للعمل الإنساني، تحظى المؤسسة بعدد من الشركاء المحليين، من أبرزهم شركة «ألف» بصفتها الشريك التأسيسي الرئيسي، إلى جانب شركتي «بيئة» و«نفط الهلال» كشريكين مؤسسين.

وأمام هذه التحديات، منحت برامج «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» في عام 2025 الأولوية للوقاية والتدخل المبكر وتعزيز الأنظمة المعنية بحماية الأطفال على المستويين المجتمعي والمؤسسي، بما يسهم في تعزيز قدرات المجتمعات ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف 8.7 المتمثِّل بمكافحة عمالة الأطفال، و16.2 بشأن إنهاء الاتجار بالأطفال والعنف ضدهم، و5.3 المتعلق بالقضاء على زواج الأطفال.

وفي زنجبار، أطلقت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» أول مشاريعها، بالشراكة مع «منظمة أنقذوا الأطفال الدولية»، لتوسيع خدمات دعم الناجين من العنف والاستغلال في بيمبا أنغوجا.

وفي المكسيك، تعاونت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» مع «منظمة بلان انترناشيونال» لتنفيذ برنامج «حُماة الأطفال»، لحماية الأطفال المهاجرين والمُعرَّضين لخطر الاستغلال نتيجة النزوح.

وفي تعليقها على أعمال المؤسسة، قالت لوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية: «تهدف المؤسسة إلى تعزيز أنظمة حماية الأطفال والاستثمار في الوقاية وتقديم الخدمات المتكاملة للأطفال في جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا النهج الإرث الإنساني للمغفور له، بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ويستمر تحت قيادة وبرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي».

وأضافت: «إن التحديات التي تواجه الأطفال اليوم أصبحت أكثر تعقيداً، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز أنظمة الحماية على المدى الطويل. وفي عام 2025، ركّزت المؤسسة على تعزيز منظومات حماية الطفل على المستويين المجتمعي والمؤسسي.