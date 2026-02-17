هيئة تنمية المجتمع: أكثر من 12 مبادرة رمضانية في دبي

دبي (وام)

تعتزم هيئة تنمية المجتمع في دبي ضمن «موسم الولفة» تنفيذ أكثر من 12 مبادرة رمضانية خلال الشهر المبارك في إطار رسالتها الرامية إلى ترسيخ قيم التراحم والتكافل والتواصل الإنساني وتعزيز مكانة الأسرة نواة أساسية للمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتوجهات عام الأسرة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن مشاركة «الهيئة» في «موسم الولفة» تجسّد التزامها بتقديم مبادرات مجتمعية متكاملة تترجم القيم الرمضانية إلى أثر واقعي يلامس حياة الناس، ويعزز التماسك الأسري والمجتمعي بصورة مستدامة.

وأكّدت معاليها أن شهر رمضان المبارك يشكّل محطة سنوية لتعميق القيم الإنسانية وترسيخ الروابط الاجتماعية، موضحة أن مبادرات «الهيئة» تنطلق من رؤية شاملة تضع الإنسان والأسرة في صميم العمل المجتمعي وتتنوع بين برامج تثقيفية توعوية ومبادرات اجتماعية وإنسانية وأخرى مجتمعية جامعة ترسخ قيم القرب والتواصل والدمج، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء أثر مستدام في دبي. وقالت: إن تنفيذ أكثر من 12 مبادرة ضمن «موسم الولفة» يعكس حرص الهيئة على تقديم نموذج متكامل للعمل المجتمعي يجعل من شهر رمضان محطة لتعميق الولفة، وترسيخ قيم العطاء والتكافل نهجاً مستداماً يمتد أثره إلى ما بعد الشهر الفضيل.

وفي السياق ذاته تولي «الهيئة» اهتماماً بدور المرأة من خلال مبادرة «همايل الخير» التي تتضمن جلسات مجتمعية ودينية وتوعوية تُقام بعد صلاة التراويح وتركّز على القيم الروحية والأسرية لشهر رمضان وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية وتعزيز تماسك الأسرة. وتستمر المبادرات لما بعد الشهر الفضيل لتشمل فرحة العيد من خلال مبادرة «كندورة العيد»، بالتعاون مع «دار الحي» لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، إضافة إلى مبادرة «فوالة العيد».