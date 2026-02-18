الإمارات وبولندا تعقدان الجولة الثانية من المشاورات السياسية

عقدت دولة الإمارات وجمهورية بولندا، الجولة الثانية من المشاورات السياسية في وارسو، وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومن جانب جمهورية بولندا سعادة فويتشيخ زايونتشكوفسكي، وكيل وزارة الخارجية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكدت المشاورات التزام البلدين المشترك بتعزيز الشراكة الثنائية، ومواصلة التنسيق الوثيق والبنّاء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال المشاورات مسار النمو المتواصل الذي تشهده العلاقات الثنائية، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية، وأكدا أهمية توسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الأولوية، بما يشمل الدفاع، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والتعاون القنصلي.

كما ثمّن الجانبان التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وأكدا ضرورة تسريع استكمالها.

كما تناولت المناقشات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في غزة، والصراع الدائر في أوكرانيا، والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الجانبان أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية، وتبني التعاون متعدد الأطراف لترسيخ السلم والاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة، وشددا على ضرورة دعم جميع المبادرات الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما عقدت معالي لانا نسيبة في إطار زيارتها إلى وارسو لقاءً رفيع المستوى مع معالي رادوسلاف سيكورسكي، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية بولندا، على هامش المشاورات السياسية، حيث أكدا أهمية العلاقات الثنائية، واستعرضا التطورات الإقليمية.

ضمّ وفد دولة الإمارات إلى المحادثات: سعادة محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وهند الشريم، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية بالإنابة.

وضم وفد جمهورية بولندا بيوتر كوزلوفسكي، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البولندية، وكاسبر كاراش، رئيس وحدة الخليج في إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البولندية، وغريغورز غافين، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، وميخال بشولكوفسكي، مستشار وحدة الخليج في إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا، في وزارة الخارجية البولندية، وماريا نيسلوخوفسكا، مستشارة سعادة فويتشيخ زايونتشكوفسكي.