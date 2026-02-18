الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» توزع 8000 سلة رمضانية وقسائم شرائية

عبدالله بن خادم
19 فبراير 2026 02:09

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن انتهائها من توزيع 8000 سلة رمضانية وقسائم شرائية على الأسر المستحقة داخل الدولة، بهدف دعم الأسر المتعففة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن مشروع السلة الرمضانية يُعد من المشاريع الحيوية التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً، لما له من أثر مباشر في إدخال البهجة على الأسر المستفيدة وتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية طوال الشهر الفضيل.
وأوضح أن السلة الرمضانية هذا العام اشتملت على 10 أصناف من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الأرز، الطحين، السكر، الزيت، التمر، المعكرونة، العدس، الحليب، الشاي، وصلصة الطماطم، بما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة طوال الشهر.
وأشار بن خادم إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت نحو مليون درهم، تم توفيرها بدعم أهل الخير والمحسنين الذين كان لهم الدور الأكبر في إنجاح هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته الإنسانية.

