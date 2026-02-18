الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

1400 قطعة إضاءة تزين الأجواء الروحانية بمدينة العين

التصاميم استوحيت من التراث الإسلامي (وام)
19 فبراير 2026 02:09

العين (وام)

استكملت بلدية مدينة العين تزيين شوارعها وتقاطعاتها الحيوية بنحو 1400 قطعة إضاءة امتدت على مسافة 98 كيلومتراً، لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وتتزامن هذه الاستعدادات مع إحياء تقليد إطلاق مدفع الإفطار من أمام ساحة البلدية، في فعالية تاريخية تعزز أواصر الترابط المجتمعي وتحيي الموروث الثقافي الإماراتي، وسط إقبال واسع من الأهالي والزوار.
وأوضحت لطيفة الكويتي، مدير مشروع الزينة ببلدية مدينة العين، أن التصاميم استوحيت من التراث الإسلامي، لتشمل أهلة ونجوماً وزخارف هندسية وعبارات تهنئة، بألوان مريحة بصرياً كالذهبي والأزرق والأخضر الفاتح والأبيض.
وتركزت أعمال التزيين في شوارع رئيسية، منها، علي بن أبي طالب، وحصة، وعثمان بن عفان، وخليفة بن زايد، وحمدان بن محمد، وشارع البلدية، بالإضافة إلى تقاطعات بارزة، مثل تقاطع قصر المقام، وتقاطع شارع حصة، وتقاطع الساعة، وتقاطع مسجد الشيخة سلامة.
وأكدت البلدية التزامها التام باشتراطات الأمن والسلامة والاستدامة البيئية عبر استخدام أحدث تقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة، والاعتماد على مواد عالية الجودة وصديقة للبيئة.

العين
بلدية مدينة العين
بلدية العين
الإمارات
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
رمضان
زينة رمضان
مدفع الإفطار
مدفع رمضان
مدافع الإفطار
