علوم الدار

هيئة مكتب «استشاري الشارقة» تبحث خططها المستقبلية

جانب من الاجتماع (وام)
19 فبراير 2026 02:09

الشارقة (وام)

ناقشت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، خططها المقبلة وجدول أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة في إطار مواصلة دوره التشريعي والرقابي وتعزيز حضوره البرلماني.
وأكدت حليمة حميد بن علي العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في كلمتها خلال ترؤسها الاجتماع، على الدور المحوري للمجلس بوصفه جسراً حيوياً للتواصل بين الحكومة والمجتمع، مشددة على حرص المجلس الدائم على أن يكون صوت المواطن المعبّر عن مختلف القضايا والاحتياجات من خلال ما يطرحه من مناقشات وسياسات وأسئلة برلمانية ومبادرات تعكس نبض الشارع وتطلعات أبناء الإمارة.
واستعرض الاجتماع الخطط البرلمانية في مجالي الاختصاص التشريعي والرقابي، بما يشمل عقد الجلسات العامة المقبلة، ومناقشة سياسات عدد من الدوائر والهيئات الحكومية، إلى جانب توجيه الأسئلة البرلمانية ومتابعة المقترحات والملاحظات الواردة من الأعضاء والجمهور بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل والتنسيق بين المجلس وأجهزة الحكومة في الإمارة.
وأثنّت رئيسة المجلس على مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الأعضاء والأمانة العامة للمجلس ومختلف الجهات الحكومية، مؤكدة أهمية العمل المتواصل لضمان جودة الأداء البرلماني وفاعلية مخرجاته.
وأكد الاجتماع مواصلة الجهود البرلمانية بما يعزّز مكانة المجلس الاستشاري كمنصة فاعلة للحوار المؤسسي تسهم في دعم القرار وتطوير السياسات العامة وترسيخ الشراكة بين المجلس والمجتمع في خدمة إمارة الشارقة وأبنائها.

الإمارات
استشاري الشارقة
الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
حليمة العويس
