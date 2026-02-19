الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية

النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
19 فبراير 2026 10:32

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتكفّل سموه بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، يجسد نهجاً ثابتاً في إعلاء قيم التسامح والإنسانية، التي أرساها سموه كركيزة أساسية في مسيرة الدولة التنموية.
وأشار معاليه إلى أن صدور العفو بالتزامن مع «عام الأسرة» يحمل دلالات عميقة، تؤكد أن الأسرة ستظل أولوية وطنية، ومحوراً رئيساً في نهج الدولة، موضحاً أن عودة المفرج عنهم إلى أسرهم في هذا الشهر الفضيل، تمثل دعماً مباشراً لتماسك الأسرة، وفرصة حقيقية للمّ شمل العديد من العائلات، وتعزيز الروابط الاجتماعية التي تشكّل الأساس المتين لمجتمع آمن ومستقر.
وأضاف أن هذه المكرمة السامية تجسّد في مضمونها مفهوم العدالة التصالحية الذي تتبناه دولة الإمارات، والقائم على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وإتاحة المجال للإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع أفراداً صالحين ومنتجين، قادرين على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية.
ورفع معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته السامية، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية المتواصلة تجسّد رؤية قيادية حضارية، تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتعزّز مسيرة الدولة في ترسيخ قيم الرحمة والتسامح والتلاحم المجتمعي، وتمنح المشمولين بالعفو فرصة حقيقية لبداية جديدة عنوانها الالتزام والمسؤولية والإسهام الإيجابي في خدمة الوطن. كما أعرب معاليه عن بالغ الامتنان والتقدير لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمبادرات الإنسانية، التي تعزّز قيم التسامح والتكافل والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن توجيهاتهم السديدة وحرصهم الدائم على ترسيخ استقرار الأسرة وصون كرامة الإنسان تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة، وتجسّد نهجاً قيادياً موحداً يضع رفاه المجتمع وتماسكه في صدارة الأولويات الوطنية.

أخبار ذات صلة
20 وكيل نيابة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس «القضاء الاتحادي»
النائب العام للاتحاد وسفير الهند يبحثان التعاون المشترك
المصدر: وام
النائب العام
النائب العام للاتحاد
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©