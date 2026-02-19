الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديموقراطية

رئيس الدولة ونائباه
19 فبراير 2026 14:07

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديموقراطية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.

رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر
قمة المستقبل

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سوشيلا كاركي رئيسة وزراء نيبال.

المصدر: وام
رئيس الدولة
نيبال
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
