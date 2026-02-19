الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من فيضانات موزمبيق

علم الإمارات
19 فبراير 2026 14:33

قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة لدعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة في جمهورية موزمبيق الصديقة، والتي أسفرت عن وفاة عشرات الأشخاص وتضرر مناطق سكنية واسعة.

وتأتي المساعدات الإماراتية الإغاثية العاجلة في إطار التزامها الدولي ومسؤولياتها الإنسانية نحو مد يد العون وإغاثة المنكوبين والوقوف مع المحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات المناخية في مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع سياسة المساعدات الخارجية للدولة من جهة، ويعكس التعاون مع المنظمات الأممية والدولية والمؤسسات المحلية في الدول المستفيدة من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مواصلة دولة الإمارات دورها الإنساني العالمي الرائد في الاستجابة الإغاثية العاجلة ومساعدة المتضررين بسبب الكوارث الطبيعية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نحو الاستجابة الفورية للأزمات والطوارئ ومساعدة المجتمعات والشعوب المتأثرة عبر تقديم كافة الدعم بمختلف أشكاله لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى، بإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأوضح سعادته أن جمهورية موزمبيق الصديقة شهدت هطول أمطار غزيرة صاحبها فيضانات واسعة منذ مطلع شهر يناير الماضي، خاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى، الأمر الذي نتج عنه خسائر بشرية ومادية جسيمة، كما أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وتضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيراً إلى تقديم الوكالة المستلزمات الإيوائية والمواد الغذائية الضرروية والأدوية الطبية واللقاحات العلاجية لأمراض الكوليرا لجميع الفئات المجتمعية المتضررة من الرجال والنساء والأطفال.

جدير بالذكر أن توفير المواد الغذائية الأساسية سيكون عبر الشراء من السوق المحلي في جمهورية موزمبيق بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات، بهدف ضمان سرعة الاستجابة الإغاثية العاجلة ودعم الاقتصاد المحلي.

المصدر: وام
مساعدات
موزمبيق
الإمارات
