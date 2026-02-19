الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ورشة توعوية حول السلامة الوقائية من الحريق في عجمان

ورشة توعوية حول السلامة الوقائية من الحريق في عجمان
20 فبراير 2026 02:37

عجمان (وام)

نفّذت هيئة النقل بعجمان ورشة توعوية في مجال السلامة الوقائية من الحريق بالتعاون مع الدفاع المدني، واستهدفت الورشة الفنيين والموظفين في المراكز الفنية، ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة السلامة المهنية ورفع مستوى الجاهزية في بيئة العمل.
وتضمّنت الورشة عدداً من المحاور التوعوية، من أبرزها: إجراءات الوقاية من مسببات الحريق، وآليات التعامل السليم مع المخاطر المحتملة، إضافة إلى الإرشادات الأساسية لسلامة مواقع العمل، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة والالتزام بالاشتراطات الوقائية.
وأكّدت الهيئة أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي الوقائي لدى كوادرها، وتطوير ممارسات السلامة وفق أفضل المعايير، بما يضمن بيئة عمل آمنة ويعزّز استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.
وثمّنت الهيئة تعاون الدفاع المدني ودوره في إنجاح الورشة، مؤكدةً استمرارها في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تدعم سلامة الموظفين ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في مختلف مواقع العمل.

