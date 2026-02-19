نقل «السلع الغذائية المدعومة» إلى 48 فرعاً لـ«أدكووب» بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبى)

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إغلاق جميع مراكز البيع التابعة لها، ونقل كافة العمليات والخدمات المرتبطة بمنظومة «بيع السلع الغذائية المدعومة» إلى الفروع التابعة لـ«أدكووب» (مجموعة مير)، وذلك اعتباراً من 28 فبراير الجاري، في إطار تطوير آليات تقديم الخدمة وتعزيز سهولة وصول المستفيدين إليها في مختلف مناطق الإمارة.

ويأتي هذا التحول ضمن تعاون مشترك بين دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجموعة مير «أدكووب»، بهدف توحيد الجهود وتوسيع نطاق تقديم الخدمات، بما يضمن توفير منظومة أكثر كفاءة ومرونة، مع الحفاظ على جودة الخدمة واستمرارية الدعم للمستفيدين.



انتشار جغرافي

وبموجب هذا التعاون، سيتم نقل جميع الخدمات إلى 48 فرعاً تابعاً لـ«أدكووب» موزعة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بما يحقق انتشاراً جغرافياً واسعاً، ويتيح للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم من فروع أقرب إلى مقار سكنهم، إضافة إلى الاستفادة من ساعات عمل أطول وأكثر مرونة تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.

وأكّدت الدائرة أن «أدكووب» ستتولى إدارة البرنامج بشكل حصري بعد تاريخ الانتقال، مع ضمان استمرارية الدعم والتخفيضات المقررة ضمن المنظومة، من دون أي تغيير على آلية الاستفادة أو شروط الاستحقاق، إلى جانب إتاحة خدمات التوصيل إلى المنازل، بما يسهم في تعزيز راحة الأسر المستفيدة، خاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.



الأسر المستفيدة

ويخدم برنامج «بيع السلع الغذائية المدعومة» شريحة واسعة من المجتمع، إذ بلغ عدد الأسر الإماراتية المستفيدة من المنظومة في إمارة أبوظبي نحو 96 ألف أسرة خلال عام 2025، فيما وصل إجمالي عدد الأفراد المستفيدين إلى نحو 495 ألفاً، ما يعكس الأثر المجتمعي الكبير للبرنامج وأهميته في دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر.

ويأتي نقل الخدمات إلى شبكة فروع أوسع وأكثر انتشاراً استجابة لحجم الطلب المتزايد على البرنامج، وحرصاً على تقديم تجربة خدمية أكثر سلاسة وكفاءة، تتناسب مع عدد المستفيدين وتوزعهم الجغرافي في الإمارة.



تعزيز رضا المتعاملين

أكّدت الدائرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها المستمرة لتحديث نماذج العمل ورفع كفاءة التشغيل، من خلال شراكات استراتيجية تتيح الاستفادة من البنية التحتية القائمة لشبكة «أدكووب»، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار، وتسهيل الوصول إلى الخدمة، وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين. ودعت جميع المستفيدين إلى التوجه إلى أقرب فرع من فروع «أدكووب» اعتباراً من 28 فبراير لإنجاز معاملاتهم، مؤكدة حرصها على ضمان انتقال سلس ومنظم يحافظ على استمرارية الخدمة وجودتها، ومثمّنة تعاون المستفيدين ودعمهم لإنجاح هذه المرحلة التطويرية.