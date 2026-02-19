الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد النعيمي يطلع على رؤية عجمان للخطة الحضرية المتكاملة

راشد بن حميد والحضور خلال الجلسة النقاشية (وام)
20 فبراير 2026 02:37

عجمان (وام)

اطّلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على رؤية عجمان للخطة الحضرية المتكاملة، التي ترتكز على تحقيق أفضل النتائج التنموية من خلال تبنّي شكل حضري مدمج، ومتعدد الاستخدامات وقابل للعيش، يوازن بين متطلبات النمو وجودة الحياة، ويعزز مكانة الإمارة كمدينة عصرية مستدامة ترتكز على الإنسان أولاً، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وبالتوائم مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة الرامية لضمان إدارة عمرانية حضرية متكاملة.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال جلسة نقاشية بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، والمدراء التنفيذيين، وفريق العمل، أن الخطة يجب أن تكون مرنة تواكب كافة المتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أهمية أن يكون التخطيط الحضري عملية ديناميكية مستمرة وقابلة للتحديث المستدام بناءً على البيانات التي يتم جمعها من الأنظمة المختلفة.
وشدد على ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرار، بما يتيح التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية ورفع كفاءة التخطيط الذي يجمع بين المرونة والوضوح، مشيراً إلى أن الدائرة تتجه لتبني خطة متكاملة واحدة تتضمن عناصر مرنة وقابلة للتكيف، إلى جانب مسارات تنفيذية واضحة ومفصلة تضمن سهولة التطبيق والمتابعة وقياس الأداء.
ولفت إلى أن بعض المناطق في عجمان تم تطويرها قبل أكثر من 40 عاماً، الأمر الذي يتطلب إعداد أدلة تطوير واضحة لكل منطقة تُسترشد بها المشاريع المستقبلية، منوها إلى أن عدداً من المناطق شهد بالفعل عمليات إعادة تصميم وتطوير، مع التطلع إلى مواصلة هذا النهج بما يعزز جودة المشهد الحضري ويرتقي بتجربة السكان.

راشد النعيمي
الإمارات
عجمان
راشد بن حميد النعيمي
دائرة البلدية والتخطيط
