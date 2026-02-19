الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

20 فبراير 2026 00:34

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي مارسيل بيرو، كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت معالي مارسيل بيرو كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر، حيث استعرضنا علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
مستشار الأمن القومي
المجر
