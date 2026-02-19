«دبي للإعلام» تمكن كوادر «إرادة» إعلامياً

دبي (وام)

نظمت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامج «ماستر كلاس» بعنوان «كيفية الظهور الإعلامي» لموظفي مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي في إطار جهودها الرامية إلى تأهيل الكوادر الإماراتية الوطنية، وتعزيز مهارات الظهور والتواصل الإعلامي المؤسسي.

وقدم الورشة الخبير الإعلامي أحمد محجوب والإعلامية خديجة حبيب، بمشاركة 10 متدربين من كوادر مركز إرادة، حيث ركّز البرنامج التدريبي على تمكين المشاركين من امتلاك أدوات الظهور الإعلامي الواثق، وصياغة رسائل إعلامية واضحة ومؤثرة أمام مختلف المنصات، وبناء حضور إعلامي احترافي، يعزز الصورة الذهنية للمؤسسات، ويكسب ثقة الجمهور، إلى جانب نقل المعرفة النظرية إلى ممارسة واقعية.

وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين من خلال النقاشات المفتوحة والتطبيقات العملية ومحاكاة المواقف الإعلامية الواقعية، حيث أتاح ذلك للمشاركين فرصة طرح تساؤلاتهم ومشاركة تجاربهم العملية، ما أسهم في ترسيخ المفاهيم المطروحة، وتعزيز الاستفادة العملية من محتوى الورشة.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية للمشاركين، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى استوديوهات مركز الأخبار شملت غرف التحكم، اطّلع خلالها المشاركون على آلية العمل الإعلامي وطبيعة التنسيق بين المذيع وفريق الإعداد والإخراج، بما أسهم في تعميق فهمهم لبيئة العمل الإعلامي الاحترافي.

وقالت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، إن الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في دولة الإمارات، لا سيما في إمارة دبي، مشيرةً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية لمؤسسات الدولة بهدف رفع كفاءة القيادات والموظفين وتعزيز قدراتهم الإعلامية بما يخدم رسائل مؤسساتهم.

وأضافت: «الأكاديمية تحرص على تصميم برامج تدريبية عملية تواكب التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي»، مشيدة بالتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، مؤكدة أهمية توسيع آفاق التعاون، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وتأتي هذه الورشة امتداداً لاستراتيجية أكاديمية دبي للإعلام الهادفة إلى توسيع تعاونها مع المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، وترسيخ دورها كمؤسسة فكرية تدريبية رائدة، تسهم في استشراف مستقبل الإعلام في الدولة، من خلال منظومة تدريبية متكاملة تواكب التطورات في مختلف مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي.