شخبوط بن نهيان آل نهيان يشارك في اجتماع المجموعة الرباعية في نيويورك

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في اجتماع المجموعة الرباعية في نيويورك، وذلك بحضور ممثلين عن أعضاء المجموعة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يضطلع به فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للولايات المتحدة على عقدها المؤتمر الإنساني واجتماع الرباعية في الثالث من فبراير في العاصمة واشنطن، باعتبارهما خطوتين مهمتين للحفاظ على الزخم الدولي في ظلّ إطالة أمد الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية المدمرة.

كما رحّب معاليه بمشاركة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الاجتماع، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والحرص المشترك على دعم الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع.

وخلال الاجتماع، أكد معاليه أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كافة أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.

كما عقد معاليه اجتماعات مع عدد من المسؤولين خلال زيارته لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، وتبادل وجهات النظر والآراء، إزاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون لدعم الاستقرار وترسيخ أُسس الازدهار العالمي، بما يعكس الالتزام المشترك بتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.