«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في مبادرة تجهيز «المير الرمضاني»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مبادرة تجهيز «المير الرمضاني» بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي (أدنوك) وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء لشهر رمضان المبارك.

وتضمنت الفعالية تجهيز صناديق المير الرمضاني بالمواد الغذائية الأساسية تمهيداً لتوزيعها على الأفراد والأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل ضمن الاهتمام بترسيخ قيم العمل الإنساني والتطوعي وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع إلى جانب التزام الهيئة بدعم مستهدفات «عام الأسرة 2026»، ودورها في إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وثمّنت الهيئة التعاون والشراكة مع مختلف الجهات مؤكدة اهتمامها بتعزيز الخدمة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، مع أداء رسالتها النبيلة في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ونشر مفاهيم الوقاية والسلامة العامة.