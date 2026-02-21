حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان وزير الثقافة والمهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الفضيلة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي حميد بن محمد القطامي، عضو مجلس أمناء «جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية»، ووفد دائرة الميناء والجمارك بعجمان، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر المبارك، سائلين المولى جلَّ وعلا أن يعيده على سموهما بدوام الصحة العافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والطمأنينة، والخير والبركة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.