علوم الدار

حمد الشرقي يستقبل حميد بن أحمد المعلا وفريق وزارة الخارجية والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يستقبل حميد بن أحمد المعلا وفريق وزارة الخارجية والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

22 فبراير 2026 01:03
22 فبراير 2026 01:03

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفريق وزارة الخارجية، وجموع المهنّئين بشهر رمضان الكريم.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزير الخارجية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعمران أنور السيد محمد الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفريق وزارة الخارجية، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

