الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
22 فبراير 2026 01:20

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

أخبار ذات صلة
حاكم أم القيوين يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية وجموع المهنئين بشهر رمضان
حمد الشرقي يستقبل حميد بن أحمد المعلا وفريق وزارة الخارجية والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر
شهر رمضان
تهاني
آخر الأخبار
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
الرياضة
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
اليوم 19:07
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
الرياضة
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
اليوم 19:02
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
علوم الدار
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
اليوم 17:04
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
الرياضة
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
اليوم 17:00
بيورهيلث(أرشيفية)
علوم الدار
إطلاق مبادرة صحية لكبار المواطنين
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©