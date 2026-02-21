الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام دولة الكويت

حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام دولة الكويت
22 فبراير 2026 01:36

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
