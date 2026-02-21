الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية وجموع المهنئين بشهر رمضان

حاكم أم القيوين يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية وجموع المهنئين بشهر رمضان
22 فبراير 2026 02:46

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
«الظفرة الرمضانية» تُطلق نسخة 2026 في 6 مدن رئيسية
انطلاق أول مجالس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الرمضانية في أم القيوين

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
تهاني
رمضان
آخر الأخبار
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
الرياضة
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
اليوم 19:07
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
الرياضة
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
اليوم 19:02
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
علوم الدار
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
اليوم 17:04
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
الرياضة
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
اليوم 17:00
بيورهيلث(أرشيفية)
علوم الدار
إطلاق مبادرة صحية لكبار المواطنين
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©