ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة

ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
22 فبراير 2026 17:04

ضمن مبادرة "جسر حميد الجوي" لدعم الأشقاء في غزة خلال الشهر الفضيل، تنظم هيئات وجهات خيرية غداً "الاثنين" فعالية لتجهيز وتعبئة الطرود الغذائية في قاعة "البيت متوحد" بعجمان.

 

ودعت الهيئات جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات للمشاركة والمساهمة في هذا العمل الخيري الذي يجسد قيم العطاء والتضامن الراسخة لدى مجتمع الإمارات، كما يسهم في إيصال الدعم الإنساني العاجل للأسر المتضررة، ويعزز رسالة الدولة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قد وجّه بإطلاق جسر جوي إنساني لإغاثة قطاع غزة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الظروف الراهنة.

 

المجلس النرويجي للاجئين لـ «الاتحاد»: إسرائيل مطالبة بإدخال مستلزمات التعليم إلى غزة
شبكة المنظمات في غزة: الاحتلال يفاقم الأزمة الإنسانية بالتوسع الميداني وقيود الإيواء

وينقل الجسر مساعدات إغاثية متنوعة تشمل طروداً غذائية ومواد صحية ومستلزمات للأطفال والنساء، إلى جانب الاحتياجات الأساسية العاجلة، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية خلال الشهر الفضيل.

 

ويأتي إطلاق الجسر الجوي بمشاركة عدد من الجهات الخيرية في إمارة عجمان، وهي مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، حيث ستتولى تجهيز المساعدات وتنسيق عمليات الشحن والإيصال، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها.

 

المصدر: وام
مساعدات
عجمان
غزة
