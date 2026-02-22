حاكم الشارقة يتبادل التهاني بشهر رمضان مع خليفة المرر ووفد وزارة الخارجية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم، معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة ووفد وزارة الخارجية، وذلك في قصر البديع العامر.

وتبادل سموه مع المرر ووفد وزارة الخارجية، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالخير والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والدول كافة في إطار رؤية الدولة التنموية، وضمن الجهود الدبلوماسية الفعالة التي تجسد القيم والموروث الثقافي والاجتماعي للدولة.

حضر اللقاء الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعمر عبيد الحصان وكيل وزارة الخارجية، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومجلس الدبلوماسيين المتقاعدين.