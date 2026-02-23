الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خيرية الشارقة» تفتتح مسجداً جديداً في كلباء

«خيرية الشارقة» تفتتح مسجداً جديداً في كلباء
23 فبراير 2026 15:28

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، مسجد الشهيد محمد إسماعيل البلوشي في منطقة الساف بمدينة كلباء، وذلك ضمن مشاريعها الداخلية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الدينية وخدمة أهالي المناطق المختلفة في إمارة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

حضر الافتتاح الشيخ هيثم القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل، رئيس دائرة الشئون الإسلامية بالشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهتين وأهالي المنطقة.

أخبار ذات صلة
«مكتبات الشارقة» تُعلن عن برنامج فعالياتها الثقافية والمجتمعية لشهر مارس
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق فعاليات المجلس الرمضاني

أُنشئ المسجد وفق طراز معماري يجمع بين الأصالة والحداثة، بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون درهم، ويتّسع لنحو 700 مصلٍّ من الرجال والنساء ورُوعي في تصميمه توفير بيئة إيمانية مريحة تتسم بالرحابة والانسيابية في توزيع المساحات، بما يضمن سهولة الحركة وانسياب الصفوف.

المصدر: وام
خيرية الشارقة
الشارقة
كلباء
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©