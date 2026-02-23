سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

سجلت سويحان (العين) أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة، اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد.

وكتب المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سُجِّلت على الدولة هذا اليوم 34.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#The_highest temperature recorded over the country today is 34.2°C in Sweihan (Al Ain) at 13:30 UAE Local time.