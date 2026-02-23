الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
23 فبراير 2026 17:10

سجلت سويحان (العين) أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة، اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد.
وكتب المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سُجِّلت على الدولة هذا اليوم 34.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
