إجازة عيد الفطر من 19 وحتى 22 مارس للجهات الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية ستكون من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ولغاية يوم الأحد الموافق 22 مارس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

كما أعلنت الوزارة أن الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس المقبل إلى يوم السبت الموافق 21 مارس المقبل، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر. وأوضحت الوزارة أنه في حال أتم شهر رمضان المبارك 30 يوماً، فإن العطلة تمتد إلى يوم الأحد الموافق 22 مارس 2026.