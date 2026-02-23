الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طالب بن صقر يستقبل سفير البحرين ويتبادلان التهاني بشهر رمضان

طالب بن صقر وخالد آل خليفة خلال الاستقبال (وام)
24 فبراير 2026 03:42

رأس الخيمة (وام)

استقبل الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في مجلسه بقصره في منطقة خزام برأس الخيمة، أمس، السفير الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة. حضر اللقاء الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ صقر بن سلطان بن أحمد القاسمي، وعدد من المسؤولين.
وتبادل الشيخ طالب بن صقر والسفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على قيادة البلدين الشقيقين بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات ومملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، متمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء للبلدين وشعبيهما.

