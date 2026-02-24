الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
24 فبراير 2026 20:08

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفداً من منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى الفلسطينيين، والدعم الطبي الذي تُقدمه الإمارات للقطاع الصحي والمستشفيات في ظل الوضع المأساوي الذي تمر به المنظومة الطبية بغزة.

وخلال الزيارة، سلّم المستشفى الميداني الوفد أدوية ومستلزمات طبية أساسية، وذلك لتعزيز قدرات المستشفيات الفلسطينية وتمكينها من تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.

أخبار ذات صلة
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
الإمارات تشارك الكويت أفراحها بالعيد الوطني

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الإمارات المستمرة لدعم القطاع الصحي في غزة، والتخفيف من الأعباء التي تواجهها المؤسسات الطبية في تقديم الرعاية الطبية الطارئة والضرورية للسكان.

المصدر: وام
المستشفى الميداني الإماراتي
الإمارات
المستشفى الميداني
غزة
مستشفى الإمارات الميداني
المستشفى الإماراتي الميداني
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
فلسطين
منظمة الصحة العالمية
الخدمات الطبية
آخر الأخبار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطات لتشغيل مراكز البيانات
اليوم 11:09
أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©