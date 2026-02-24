«الإمارات الصحية» تطلق باقة «إكرام» المبتكرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع أكثر من 77 جهة شريكة على المستويين الاتحادي والمحلي، مشروع «باقة إكرام» المبتكر، الذي يجسّد التزام المؤسسة بتطوير منظومة خدمات حكومية متكاملة واستباقية تضع الإنسان في صميم الأولويات الوطنية.

وينسجم إطلاق المشروع مع توجهات الدولة نحو تصفير البيروقراطية، وتبسيط رحلة المتعامل في أكثر المواقف حساسية، عبر تقديم تجربة موحّدة تُعنى بكرامة الفرد، وتخفيف الأعباء الإدارية والمعنوية عن ذوي المتوفى.

ويأتي إطلاق باقة «إكرام» كخطوة نوعية في إعادة تصميم الخدمات المشتركة، حيث نجحت المؤسسة في دمج أكثر من 40 إجراءً حكومياً ضمن إجراء واحد ميسّر، بما أسهم في إلغاء المتطلبات الورقية والزيارات الميدانية بشكل كامل، وتوفير ما يزيد على 157 ألف ساعة عمل على المتعاملين، في نموذج يعكس كفاءة التكامل المؤسسي وسلاسة تقديم الخدمة.





وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إطلاق باقة «إكرام» يأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ابتكار حلول حكومية تفوق تطلعات المجتمع وتعزّز جودة الحياة.

وأوضح أن المشروع يُشكّل إحدى الركائز الاستراتيجية في مسيرة المؤسسة نحو المساهمة في تحقيق مئوية الإمارات 2071، من خلال تصفير البيروقراطية وترسيخ الريادة في كفاءة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن باقة «إكرام» لا تقتصر على رقمنة الإجراءات، بل تُمثّل نموذجاً إنسانياً متكاملاً يعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات في صون الكرامة الإنسانية، وتسريع إنجاز الخدمات بدقة وموثوقية.





من جانبها، أوضحت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في المؤسسة، أن الباقة تتضمن خدمات الدعم الإرشادي والنفسي لذوي المتوفى، ويستفيد من هذه الخدمة المواطنون إضافة إلى المقيمين والزائرين، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على توسيع نطاق الباقة لتشمل حالات وفيات مواطني الدولة خارجها.

وأكدت أن فريق عمل تنفيذياً يضم ممثّلين عن جميع الشركاء الاستراتيجيين عمل على مراجعة رحلة المتعامل، وضمان مواءمتها مع مؤشرات الأداء الاستراتيجية للباقة، إلى جانب إعداد خطة عمل تفصيلية، مدعومة بتقارير أسبوعية دورية تضمن استدامة التميز والارتقاء المستمر بالخدمة.

وتُغطي باقة «إكرام» سلسلة متكاملة من الخدمات تبدأ من إصدار بلاغ وشهادة الوفاة وتصاريح الدفن، وتمتد إلى ترتيبات خيام العزاء وتسهيل إجراءات صرف المعاشات والمستحقات المالية، مدعومة بنظام لوجستي فوري يضمن سرعة التنفيذ واحترام خصوصية الحالات، بما يحوّل التجربة من مسار إجرائي معقّد إلى رحلة مدعومة بالتقدير المجتمعي والرعاية المتكاملة في الأوقات الحرجة.



ريادة

تعكس باقة «إكرام» نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي المرن والاستباقي، وتؤكد ريادة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبنّي حلول مبتكرة تتجاوز الأطر البيروقراطية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الحكومة عالمياً وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم في تقديم خدمات تراعي كرامة الإنسان وتُلبّي احتياجاته بكفاءة عالية، في تأكيد واضح على أن مستقبل الخدمات الحكومية يقوم على اختصار الوقت، وتخفيف الجهد، وصون الكرامة الإنسانية في آن واحد.