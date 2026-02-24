الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وفد المجلس الوطني الاتحادي بشهر رمضان

25 فبراير 2026 00:23

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء الثلاثاء، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وتبادل سموهما التهاني بالشهر الفضيل مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليمن والبركات.

كما تقبل سموهما التهاني من عدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
