منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة والسلك القضائي وقطاع التعليم مأدبة الإفطار الرمضانية

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، موظفي ديوان الرئاسة وأعضاء السلك القضائي وقطاع التعليم، مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقيمت في «فندق قصر الإمارات».

وتبادل سموّه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من الخير والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد أن شهر رمضان المبارك مناسبة تتجدد فيها معاني الخير والعطاء، وتتعمق خلالها قيم التراحم والتسامح والتكافل التي تشكل ركائز راسخة في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار سموّه إلى أن الشهر الفضيل بما يحمله من دلالات روحية وإنسانية يعزز التقارب بين أفراد المجتمع، ويجسد ما يتميز به الوطن من تلاحم ووحدة وتكاتف.

حضر المأدبة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.