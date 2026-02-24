الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة والسلك القضائي وقطاع التعليم مأدبة الإفطار الرمضانية

منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة والسلك القضائي وقطاع التعليم مأدبة الإفطار الرمضانية
25 فبراير 2026 00:28

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، موظفي ديوان الرئاسة وأعضاء السلك القضائي وقطاع التعليم، مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقيمت في «فندق قصر الإمارات».

وتبادل سموّه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من الخير والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

أخبار ذات صلة
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
الإمارات تشارك الكويت أفراحها بالعيد الوطني

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد أن شهر رمضان المبارك مناسبة تتجدد فيها معاني الخير والعطاء، وتتعمق خلالها قيم التراحم والتسامح والتكافل التي تشكل ركائز راسخة في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار سموّه إلى أن الشهر الفضيل بما يحمله من دلالات روحية وإنسانية يعزز التقارب بين أفراد المجتمع، ويجسد ما يتميز به الوطن من تلاحم ووحدة وتكاتف.
حضر المأدبة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
ديوان الرئاسة
رمضان
منصور بن زايد
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
مأدبة إفطار
السلك القضائي
الإمارات
مأدبة الإفطار
قطاع التعليم
آخر الأخبار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطات لتشغيل مراكز البيانات
اليوم 11:09
أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©