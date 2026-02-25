الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير التجارة الأميركي في واشنطن

عبدالله بن زايد يلتقي وزير التجارة الأميركي في واشنطن
25 فبراير 2026 10:10

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى واشنطن.

 

وتناول اللقاء سبل تنمية آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

 

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار مبادرة "باكس سيليكا"، المبادرة الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف بناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة وموجهة بالابتكار في مجال السيليكون، بدءاً من المعادن والمواد الخام الحيوية ومدخلات الطاقة، وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والخدمات اللوجستية.

 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأميركي في واشنطن
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تنظر إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة كشريك استراتيجي رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطوراً نوعياً يعكس متانة العلاقات التاريخية بينهما.

 

وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين.

حضر اللقاء، معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

 

المصدر: وام
التجارة
التجارة الخارجية
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©