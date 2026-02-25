الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة

رئيس الدولة
25 فبراير 2026 10:22

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس": خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وأدعو الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عزّها وازدهارها".
وأكد سموه:"العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تقوم على الصدق والإخلاص والثقة. وإن شاء الله نواصل معاً تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار والانزلاقات الأرضية
الإمارات تضيء درب الأمل بمبادرات رمضانية تخفّف معاناة المحتاجين حول العالم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©