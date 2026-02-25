الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: كل عام وكويت المحبة قيادة وشعباً بخير

محمد بن راشد
25 فبراير 2026 10:30

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "كل عام وكويت المحبة قيادة وشعباً بخير.. كل عام والكويت أكثر أمناً وأماناً واستقراراً وازدهاراً بقيادة أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. كل عام وأخوتنا تترسخ.. ومسيرتنا تتسارع.. ومستقبلنا يصل لآفاق أرحب وأوسع.. حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها وأدام عزها ومجدها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الكويت
محمد بن راشد
اليوم الوطني
