محمد بن راشد: كل عام وكويت المحبة قيادة وشعباً بخير

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "كل عام وكويت المحبة قيادة وشعباً بخير.. كل عام والكويت أكثر أمناً وأماناً واستقراراً وازدهاراً بقيادة أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. كل عام وأخوتنا تترسخ.. ومسيرتنا تتسارع.. ومستقبلنا يصل لآفاق أرحب وأوسع.. حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها وأدام عزها ومجدها".

