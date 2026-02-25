الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: كل عام والكويت أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً

حمدان بن محمد: كل عام والكويت أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً
25 فبراير 2026 17:11

هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني.

 

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لأشقائنا في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني.. فرحة الكويت من فرحتنا.. أخوّتنا راسخة ومحبتنا صادقة، ويجمعنا تاريخ واحد ومستقبل مشترك.. كل عام والكويت أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. حفظ الله الكويت وشعبها، وأدام عليها العز والتوفيق والرخاء».

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار والانزلاقات الأرضية
الإمارات تضيء درب الأمل بمبادرات رمضانية تخفّف معاناة المحتاجين حول العالم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©