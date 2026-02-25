الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد ونائب الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

25 فبراير 2026 22:55

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن.
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم مساعيهما لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.
وأضاف سموه أن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين يشكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مجالات تعاون جديدة، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ قيم السلام والتعايش.
حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
