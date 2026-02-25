الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حملة تفتيش على المصابغ في أبوظبي

أحد مفتشي البلدية خلال الحملة (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:40

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتفتيشية على محلات غسيل وكي الملابس (المصابغ)، ضمن جزيرة أبوظبي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وهدفت الحملة إلى التأكد من التزام منشآت كي وغسيل الملابس بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وتعزيز مستوى النظافة العامة داخل المنشآت، بما يسهم في حماية الصحة العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. واستهدفت الحملة أصحاب المنشآت التجارية والعاملين فيها، حيث شملت تنفيذ زيارات تفتيشية وتوعوية، للتأكد من تطبيق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها. وشارك في تنفيذ الحملة مفتشو بلدية مدينة أبوظبي، حيث تمت توعية أصحاب المصابغ والعاملين فيها بأهمية الالتزام المستمر بالنظافة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت بشكل دوري ومنتظم.
وتضمّنت الحملة عدداً من الإجراءات التوعوية والإدارية.

 

أبوظبي
حملة تفتيشية
بلدية أبوظبي
الصحة العامة
