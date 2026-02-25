حملة تفتيش على المصابغ في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتفتيشية على محلات غسيل وكي الملابس (المصابغ)، ضمن جزيرة أبوظبي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وهدفت الحملة إلى التأكد من التزام منشآت كي وغسيل الملابس بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وتعزيز مستوى النظافة العامة داخل المنشآت، بما يسهم في حماية الصحة العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. واستهدفت الحملة أصحاب المنشآت التجارية والعاملين فيها، حيث شملت تنفيذ زيارات تفتيشية وتوعوية، للتأكد من تطبيق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها. وشارك في تنفيذ الحملة مفتشو بلدية مدينة أبوظبي، حيث تمت توعية أصحاب المصابغ والعاملين فيها بأهمية الالتزام المستمر بالنظافة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت بشكل دوري ومنتظم.

وتضمّنت الحملة عدداً من الإجراءات التوعوية والإدارية.