الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تنظّم «مجلس رمضان» في ستة مواقع

توفير منصات ثقافية وترفيهية تسعد أفراد المجتمع (من المصدر)
26 فبراير 2026 03:42

هالة الخياط (أبوظبي)

تنظّم بلدية مدينة أبوظبي فعالية «مجلس رمضان» في ستة مواقع حيوية موزّعة على مختلف مناطق الإمارة، تشمل ساحات خليفة، والشامخة، وشخبوط، والرحبة، والفلاح، ومحمد بن زايد، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتى 8 مارس، بهدف إحياء الأجواء الرمضانية الأصيلة وتعزيز الترابط المجتمعي في بيئة عائلية متكاملة.

ويقدم «مجلس رمضان» باقة متنوّعة من الفعاليات التي تمزج بين الطابع التراثي والأنشطة الترفيهية، حيث تتضمن أجواء رمضانية مستوحاة من الموروث المحلي، ونكهات تقليدية متنوعة، إلى جانب ألعاب ومسابقات تفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية، فضلاً عن أكشاك مخصّصة للأسر المنتجة دعماً لمشاريعها وتعزيزاً لمشاركتها في الفعاليات المجتمعية.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص البلدية على ترسيخ قيم الشهر الفضيل ونقل العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة إلى الأجيال الجديدة، عبر إتاحة مساحات تفاعلية تعزّز التواصل بين أفراد المجتمع. كما يسهم «مجلس رمضان» في إحياء دور المجلس باعتباره منصة اجتماعية وثقافية لتبادل الخبرات وتناقل قصص وتجارب الأجداد، بما يعكس عمق الموروث الاجتماعي الذي يميّز المجتمع الإماراتي.

تماسك الأسرة 

أخبار ذات صلة
«خطواتنا تقربنا» في «ياس باي ووترفرونت» تعزِّز الروابط الأسرية
«قلبي اطمأن» يواصل رحلاته الإنسانية مع المكفوفين

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في إطار «عام الأسرة»، إذ تسهم في تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ دورها المحوري في بناء مجتمع متلاحم، من خلال توفير بيئة تجمع مختلف أفراد العائلة في أنشطة مشتركة تعزّز الحوار والتقارب بين الأجيال. كما تدعم الفعالية مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتغرس في نفوس الأبناء قيم التعاون والاحترام والتواصل، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة. وأكّدت البلدية أن تنظيم «مجلس رمضان» يأتي ضمن جهودها الرامية إلى إثراء المشهد المجتمعي في الإمارة، وتوفير منصات ثقافية وترفيهية تسهم في إسعاد أفراد المجتمع، وتمكينهم من الاستمتاع بأجواء رمضان ضمن بيئة منظمة وآمنة تعكس الطابع الحضاري لإمارة أبوظبي.

أبوظبي
رمضان
بلدية أبوظبي
شهر رمضان
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©