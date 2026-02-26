الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
26 فبراير 2026 10:11

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأكد"الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 8.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
