ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.





وأكد"الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 8.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



