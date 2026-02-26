«الإمارات الصحية» تنظم ملتقى حول تقنيات علاج الأورام الليفية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الملتقى الثالث لنقل المعرفة تحت عنوان «العلاج بالتردد الحراري الموجه بالموجات فوق الصوتية الداخلية للأورام الليفية»، وذلك في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

حضر الملتقى الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة مركز التدريب والتطوير بالشارقة، ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال ويأتي تنظيمه ضمن سلسلة علمية متخصصة تنفذها المؤسسة تحت شعار «نتشارك المعرفة لنصنع المستقبل»، بهدف تسليط الضوء في كل ملتقى على أحد التخصصات الطبية الحيوية، وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير الكفاءات الطبية الوطنية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي في كلمتها الافتتاحية أن تنظيم الملتقى يأتي امتداداً لنهج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم نقل المعرفة التخصصية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة السريرية، بما يسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة، ويواكب أحدث الممارسات الطبية العالمية.