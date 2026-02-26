الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الموارد البشرية» توزع المير الرمضاني على سكنات العمال

خلال توزيع المير الرمضاني على سكنات العمال (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:24

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات للعمال على مدار شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار نشاطاتها الرمضانية السنوية التي تقيمها لإسعاد العمال وسعياً لنشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتعزيزاً لقيم العطاء وأواصر الأخوة الإنسانية بين كافة فئات المجتمع.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين المبادرات التي بدأت في تنفيذها، توزيع فريق من موظفيها بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، المير الرمضاني على السكنات العمالية، تأكيداً على ثقافة التكافل وترسيخاً لقيم المسؤولية المجتمعية، في مبادرة تعبّر عن الامتنان لجهود العمال، وتؤكد أن بيئة العمل في دولة الإمارات تقوم على الاحترام، والرعاية، والتعاون.
وتأتي هذه المبادرات في إطار تقدير الدور الريادي للعمال، باعتبارهم أحد اهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات. وذكرت، أن الإمارات تحرص على تثقيف العمال بحقوقهم، وتعمل على صون حقوقهم من خلال حزمة من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وبين أصحاب العمل، مما أكسب الدولة مصداقية وعزز من مكانتها على المستوى العالمي.
وقالت الوزارة: «تواجدنا مع العمال واجبٌ علينا، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل». 
وأكدَّت، أنَّ إطلاق هذه المبادرات لصالح العُمّال يأتي تقديراً لجُهودهم ودورهم، ومن أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم، مشيرة إلى دور هذا النوع من المبادرات في تعزيزاً لِقيم التراحُم والتكافل، وبناء جسور التواصل مع كل فئات المجتمع. وأكدت الوزارة حرصها الدائم على توفير أفضل ظروف العمل لكافة العُمّال على مستوى الدولة، ورعاية حقوقهم، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم ومُتطلباتهم لتكون دولة الإمارات بذلك نموذجاً ومثالاً مُتميزاً في المجالات التنافسية المتعلقة بسوق العمل.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، خفضت ساعات العمل العادية في شهر رمضان، ساعتين يومياً لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة. 

