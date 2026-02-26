الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «أبوظبي للتقاعد» و«أدنوك» لإتاحة بطاقة «مزايا» للمتقاعدين

تعاون بين «أبوظبي للتقاعد» و«أدنوك» لإتاحة بطاقة «مزايا» للمتقاعدين
27 فبراير 2026 02:30

أبوظبي (وام)

أبرم صندوق أبوظبي للتقاعد اتفاقية تعاون مع «أدنوك»، تتيح للمتقاعدين المسجلين لديه الاستفادة من «مزايا»، برنامج المكافآت والخصومات الذي تقدمه «أدنوك» ويوفر مجموعة من العروض والتخفيضات الحصرية لدى شبكة واسعة من الشركاء في قطاعات متعددة تشمل نمط الحیاة، والصحة، والعروض التجارية.
تأتي الاتفاقية ضمن مبادرات الصندوق لعام الأسرة، وفي إطار حرصه على تقديم مبادرات اجتماعية مميزة تعزز جودة حياة المتقاعدين وتتيح لهم العديد من المزايا الإضافية التي تسهم في دعم جودة حياتهم، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم التكافل الاجتماعي ورفاهية الأسرة.
وبموجب الاتفاقية، يستفيد جميع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق من بطاقة «مزايا» الإلكترونية، وذلك بعد إبداء رغبتهم وتسجيل اهتمامهم للحصول عليها عبر خدمات الصندوق الرقمية على منصة «تم». وبدوره، سيقوم الصندوق بإرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل في فترة أقصاها 30 يوماً، يتعين على المتقاعد بعدها تحميل تطبيق «مزايا» وإنشاء حسابه الخاص، للبدء فوراً في الاستفادة من الحزم الواسعة من العروض والخصومات المتاحة.
وقال خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، إن هذه الشراكة تمثل امتداداً لجهود الصندوق المتواصلة في تطوير برامج وخدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين.
من جهته، قال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»، إن التعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد يأتي في إطار التزام «أدنوك» المستمر بتعزيز جودة الحياة وترسيخ مسؤوليتها المجتمعية.

صندوق أبوظبي للتقاعد
أبوظبي
الإمارات
أدنوك
شركة أدنوك
