خبراء: إطلاق برنامج وطني للحصانة الفكرية والمجتمعية

أبوظبي (وام)

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الرابع للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بإطلاق برنامج وطني للحصانة الفكرية والمجتمعية، للتصدي لمخاطر التفكيك الأخلاقي للأسرة ونشر المخدرات، إلى جانب تشكيل لجان وفرق عمل تخصصية لدعم الوقاية المجتمعية.

ودعوا إلى وضع آلية أسرية للحد من الإدمان الإلكتروني، وتنظيم الروتين اليومي، وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية في الجوانب التربوية، مع إدراج برامج توعية للاستخدام الواعي لوسائل التواصل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التربية الدينية القائمة على الفهم الصحيح لمفاهيم الحلال والحرام.

جاءت هذه التوصيات في ختام المجلس الذي نظم في أبوظبي برعاية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز، تحت شعار «أسرة واعية.. وطن آمن»، ضمن جهود الجهاز لترسيخ دور الأسرة كشريك رئيس في الوقاية.

وناقش المجلس موضوع «منظومة القيم والتشريعات في حماية الأبناء»، مستضيفاً معالي الدكتور عبيد الحيري الكتبي، وأداره الإعلامي محمد عيضة الجابري، بمشاركة المستشار سعيد الأحبابي، وكيل نيابة عامة في نيابة المخدرات الاتحادية، والدكتورة لمياء الزعابي من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية ترسيخ مفهوم «الأسرة الواعية»، والاحتواء الواعي للأبناء عبر الحوار المفتوح وتفعيل دور القدوة الوالدية لتحويل القيم من القول إلى الفعل.

كما استعرض المجلس الأبعاد التشريعية لحماية الأبناء في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021، مشدداً على أهمية التدخل المبكر وطلب الدعم عبر القنوات الآمنة، ومن أبرزها خدمة «مكافح» عبر الرقم المجاني (80044) لضمان سرعة الاستجابة.