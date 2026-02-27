100 مليون درهم دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام» من «بن غاطي القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

وتجسّد هذه المساهمة التزام «بن غاطي القابضة» بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، وحرصها على مواءمة مسؤوليتها المجتمعية مع التوجهات الحكومية وقيم «عام الأسرة»، بما يعزز ثقافة العطاء المؤسسي ويكرّس دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الأيتام، عبر تمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية والدعم اللازم لبناء مستقبلهم بثقة واستقرار.

وفي هذا الإطار، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة»: «نعتزّ بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية النبيلة التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الخيري المؤسسي والمستدام. إن دعم الأيتام مسؤولية جماعية، ومن خلال هذه الخطوة نؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في بناء منظومة دعم متكاملة توفر لهم فرص التعليم والرعاية والتمكين، وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتوازناً».

وتعكس هذه المساهمة الاستجابة الواسعة التي تحظى بها الحملة من مختلف مكونات المجتمع، بما يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الوقف كأداة استراتيجية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وتمثّل حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وتشكّل في ذات الوقت امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه دولة الإمارات.