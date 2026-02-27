طالب وأحمد بن صقر يعزيان في وفاة زوجة سلطان الشريف الزعابي

رأس الخيمة (وام)

قدم الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها نفلة سيف جبر الزعابي زوجة سلطان أحمد الشريف الزعابي. كما قدم الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها نفلة بنت سيف بن جبر.

وأعرب الشيوخ، خلال تقديمهم واجب العزاء في البيت متوحد برأس الخيمة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنّاته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.