حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتقبل سموهما التهاني، بهذه المناسبة الفضيلة، من يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية، و«قرَّاء رمضان عجمان»، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر المبارك، سائلين المولى جلَّ وعلا أن يعيده على سموهما بدوام الصحة العافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والبركات، والخير والطمأنينة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.