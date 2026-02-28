منصور بن زايد: بناء الإنسان كان ولا يزال أولوية وطنية راسخة

أكّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن بناء الإنسان كان ولا يزال أولوية وطنية راسخة.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة إكس: «في اليوم الإماراتي للتعليم، نؤكد أن بناء الإنسان كان ولا يزال أولوية وطنية راسخة. ويُجسِّد «الميثاق الوطني للتعليم» التزاماً جماعياً بتعزيز منظومتنا التعليمية، وإعداد أجيال تصنع مستقبل الوطن بثقة وطموح».