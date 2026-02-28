الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أنور قرقاش: أمن الإمارات وسلامة أراضيها أولوية

أنور قرقاش
28 فبراير 2026 15:56

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن أمن الإمارات وسلامة أراضيها أولوية.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة (إكس): «بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرةً ومخلصة لتفادي الحرب، ونبّهت إلى مخاطرها على المنطقة واستقرارها. واليوم، وإذ نُدين هذه الهجمات السافرة، ومع تصاعد تداعياتها على دول الخليج العربي، تعمل منظوماتنا الداخلية باستعدادٍ عالٍ وكفاءةٍ راسخة لحماية الوطن والمجتمع. أولوياتنا هي الإمارات: استقرارها وأمنها وسلامة أراضيها، وكل من يقيم على أرضها».

